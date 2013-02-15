АМКУ разрешил холдингу «Агротрейд» приобрести три сельхозпредприятия

Антимонопольный комитет Украины разрешил крупной агропромышленной группе «Агротрейд» приобрести сельскохозяйственные предприятия «Укрзернопром-Шевченковое», «Золочевское» (оба – Харьковская обл.) и «Агрофирма им. Ватутина» (Черниговская обл.), сообщила пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, ООО «Агротрейд Капитал» предоставлено разрешение на приобретение доли в уставном капитале этих компаний, что обеспечивает ей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

В результате приобретения названных предприятий, земельный банк «Агротрейда» увеличится на 10,3 тыс. гектаров до 67,3 тыс. гектаров, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа "Агротрейд" работает на зерновом рынке с 1998 года.

В состав группы входят 11 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей мощностью хранения 530 тыс. тонн. В ее управлении находятся угодья в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.