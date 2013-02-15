Аграрные ассоциации призывают внести изменения в закон о складских расписках

Аграрные ассоциации обратились к министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку с просьбой инициировать внесение изменений в закон о складских расписках, принятый Верховной Радой осенью 2012 года, который, по их мнению, приведет к подорожанию услуг по хранению зерна.

Об этом идет речь в открытом письме отраслевых ассоциаций к Н.Присяжнюку, текстом которого располагает УНИАН.

Запланированное вступление в силу 18 апреля 2013 года закона о Гарантийном фонде исполнения обязательств по складским документам, по их мнению, приведет к удвоению расходов зернохранилищ из-за необходимости гарантировать обязательства по собственному и принятому на хранение зерну.

Кроме того, представители отраслевых ассоциаций считают, что в тексте закона не прописаны правовые нормы, которые обеспечили бы защиту прав кредиторов в операциях с зерном, хранящимся на зерновых складах.

Представители Международной ассоциации торговли зерном и кормами, Европейской Бизнес Ассоциации, Американской Торговой Палаты в Украине, Украинской аграрной конфедерации и других организаций предложили создать рабочую группу с участием экспертов названных ассоциаций для доработки закона.

Как ранее сообщал УНИАН, 20 ноября 2012 года Верховная рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”. Целями и задачами закона является установление принципов создания, порядка организации и деятельности Гарантийного фонда выполнения обязательств по складским документам на зерно, его структуры, основных целей и функций, что позволит завершить создание целостной и эффективно работающей системы складских документов на зерно как механизма кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей.

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