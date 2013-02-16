Наводнения с негативными последствиями в Украине в этом году не ожидаются

Высокое наводнение с негативными последствиями в этом году не ожидается.

Об этом во время межведомственного заседания на Киевской ГЭС (Вышгород) сказал первый заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Данилюк, сообщает сайт Госслужбы.

Заседание на базе Укргидроэнерго состоялось по поручению вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула. Мероприятие прошло при участии представителей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МВД, Министерства энергетики и угольной промышленности, Укравтодора, Госводагентства, Минрегионстроя.

По словам С.Данилюка, «на данное время уровень воды в реках ниже средних допустимых показателей. Анализ комплекса факторов убеждает нас в потому, что высокое наводнение со значительными последствиями для хозяйства в 2013 году не ожидается. Выход воды на заводи также не будет составлять угрозы. По поручению правительства и межведомственного оперативного штаба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в круглосуточном режиме мониторит паводковую ситуацию в стране для обеспечения немедленного реагирования на все возможные угрозы, а также своевременно информирует органы власти и граждан о ситуации».

По прогнозам специалистов, выход воды на заводи возможен в пределах русла реки Припять в Волынской, Ривненской и Житомирской областях, Западного Буга - во Львовской, Днепра и Десны - в Черниговской областях. На реках Карпатского региона ситуация на сегодняшний день контролируется и не дает оснований для тревоги. Прогноз постоянно уточняется, учитывая погодные условия. Процессы прохождения льда в бассейнах рек Украины будут проходить фактически без осложнений.

Во время заседания речь шла о необходимости усиленного мониторинга ситуации прохождения весеннего водополья в пределах Чернобыльской зоны.