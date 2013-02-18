Еврокомиссия выделила грант на 1,55 млн евро компании EIG Engineering для создания тепличного комплекса в Киевской области

Европейская комиссия выделила грант в размере 1,55 млн евро компании EIG Engineering на строительство 1 га теплиц в Иванковском районе Киевской области, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом УНИАНУ сообщила пресс-служба компании EIG Engineering.

При этом в компании уточнили, что конечным пользователем гранта будет компания «Иванковские теплицы», собственником которой является коммунальное предприятие Иванкова и компания «БИОГАЗЭНЕРГО».

«Указанные средства будут получены «Иванковскими теплицами» в виде оборудования и предоплаченных строительно-монтажных работ. Управляет проектом строительства компания EIG Engineering», - сказано в сообщении.

Согласно предоставленной информации, подготовка к реализации проекта велась с 2009 года, а уже в ноябре 2012 года Еврокомиссия провела все необходимые тендеры на поставку оборудования и услуг.

Согласно проекту, для отапливания нового тепличного хозяйства будут использоваться излишки низко потенциального тепла Иванковской теплоэлетростанции (ТЭС), которые образуются в ходе технологического процесса. На сегодня Иванковская ТЭС на твердом биологическом топливе находится на завершающем этапе строительства, ее запуск запланирован на лето 2013 г. Возможность отказа от природного газа в пользу экологически чистой и энергосберегающей технологии стала одним из решающих факторов в пользу проекта.

«В офисе EIG Engineering 29 января состоялось совещание представителей Еврокомиссии, посвященное началу строительства», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагрополитики, в 2012 г. в Украине были введены в эксплуатацию около 30 га новых высокотехнологичных теплиц, что позволило собрать на 12% больше тепличных овощей, чем в 2011 г. Планируется, что в текущем году в Украине будут построены 52 га новых тепличных комплексов.

В середине января 2013 г., компания «БИОГАЗЭНЕРГО» привлекла кредит в размере 6 млн дол. для завершения строительства теплоэлектростанции (ТЭС) на твердом биотопливе в пгт Иванков. Кредит предоставлен ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») на 48 месяцев под 12% годовых. К настоящему моменту «БИОГАЗЭНЕРГО» уже вложила в объект около 90 млн грн собственных средств. Реализацией проекта управляет компания EIG Engineering. «БИОГАЗЭНЕРГО» и EIG Engineering входят в группу компаний, контролируемых украинским бизнесменом Алексеем Бутенко.

Управляющая компания EIG Engineering была образована в 2006 г. Специализируется на реализации инвестиционных проектов «под ключ» в области альтернативной энергетики.