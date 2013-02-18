Сев ранних яровых в Украине может начаться уже в ближайшее время – Гидрометцентр

Состояние почв в южных и некоторых центральных областях Украины позволит аграриям начать сев ранних яровых культур уже в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Киеве заявил глава Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

«Поскольку у нас в южных регионах и в центральных областях снега почти нет, это создает условия для раннего сева яровых зерновых, который проводится каждый год. На юге сев ранних зерновых возможен в довольно ранний срок. По остальным регионам все будет зависеть от дальнейших погодных условий», - отметил Н.Кульбида.

По его словам, начало марта будет достаточно теплым, но не без кратковременных периодов похолодания.

«Что же касается озимых, то погодные колебания существенно не повлияли на состояние культур. Некоторые проблемы могут быть только в северных и восточных областях, где мы наблюдали длительное налипание ледяной корки. Но если повреждения и будут, то они будут не настолько значительными, чтобы повлиять на общую картину», - сказал Н.Кульбида.