Гидрометцентр намерен провести итоговую оценку состояния озимых

Гидрометцентр Украины намерен на этой неделе провести оценку состояния озимых и озвучить прогноз их перезимовки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Киеве заявил глава Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

«На этой неделе Гидрометцентр намерен провести оценку и осмотр посевов, сделаем оценку их состояния и сделаем прогноз перезимовки культур. Выясним, сколько площадей пострадали зимой. Но в любом случае, это количество не будет больше среднестатистических показателей», - отметил Н.Кульбида.

Как сообщал УНИАН, обследование озимых зерновых по состоянию на 7 февраля показало, что всходы зафиксированы на 97,5% площадей (7,9 млн га), причем 91,3% на тот момент находились в хорошем и удовлетворительном состоянии, а от 1% до 8% посевов считались погибшими. Вместе с тем, Гидрометцентр назвал состояние озимых хорошим, а показатель гибели растений – меньшим по сравнению со среднестатистической нормой, которая составляет до 10% посевов. При этом погодные условия на состояние посевов значительного влияния, по данным Гидрометцентра, не оказали.