Украина в прошлом году увеличила экспорт мяса на 60%

В 2012 году Украина экспортировала мяса на 316 млн долл., что на 59,6% больше, чем в 2011 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, объем экспорта говядины в 2012 году вырос на 95% к 2011 году и составил почти 9 тыс. тонн, от которых аграрии выручили 42,2 млн долл. Экспорт свинины в прошлом году увеличился до 20,2 тыс. тонн, что на 62% больше, чем 2011 году, а выручка от экспорта составила 92,6 млн долл. Мяса и субпродуктов домашней птицы украинские аграрии за указанный период экспортировали на 145,2 млн долл. при объеме экспорта в 80,6 тыс. тонн, что на 62% больше объемов экспорта этого продукта в 2011 году.

Кроме того, в 2012 году мясо и мясные продукты составили 15,4% в структуре реализованной промышленной продукции производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, отмечают в ведомстве.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики в 2012 году Украина импортировала мяса и мясных субпродуктов на 722 млн долл., что на 147,1 % больше, чем в 2011 году.