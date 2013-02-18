Производитель пива «Эфес Украина» закончил 2012 год с убытком в 20 млн грн

Один из крупнейших в Украине производителей пива «Эфес Украина» (Efes Ukraine, ранее - «Миллер Брендз Украина») в 2012 году сократил чистый убыток против 2011 года в 6 раз - до 20 млн грн, сообщила компания.

Согласно сообщению, нераспределенный убыток увеличился до 1,256 млрд грн в 2012 году с 1,236 млрд грн в 2011 году. Суммарная дебиторская задолженность «Эфес Украина» в прошлом году составила 64 млн грн, тогда как в 2011 году эта сума была равна 82,98 млн грн.

Что касается активов компании, то за указанный период год они выросли на 6,7% по сравнению с 2011 годом и составили 1,1 млрд грн.

Численность сотрудников «Эфес Украина» в 2012 году увеличилась до 864 человек с 768 человек в 2011 году.

Cправка УНИАН. «Эфес Украина» входит в четверку лидеров украинского пивного рынка. До 2012 года компания принадлежала группе SABMiller. В марте 2012 года, в результате стратегического альянса между двумя крупными международными группами, «Миллер Брендз Украина» перешла в управление Efes.

“Эфес-Украина” производит и импортирует в Украину такие марки пива, как Miller Genuine Draft, REDD'S, «Золотая Бочка», Velkopopovicky Kozel Svetly, Amsterdam Mariner, «Сармат», «Жигулевское», «Добрый Шубин».