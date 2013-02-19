Россия намерена снять контроль каждой партии украинских сыров - нет претензий к качеству

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в ближайшее время может снять контроль каждой партии украинских сыров, поставляемых в РФ, из-за отсутствия претензий к его качеству.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор в ближайшее время рассмотрит вопрос о снятии контроля каждой партии украинских сыров при их ввозе в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент Роспотребнадзором продолжается контроль качества сыров украинских производителей, поступающих на территорию Российской Федерации.

Так, в лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Роспотребнадзора с 09 января по 19 февраля 2013 года поступило 152 образца сыра различных наименований производства ООО «ГАДЯЧСЫР», ЧП «Рось», филиал «Ахтырский сыркомбинат», ЧП КФ «Прометей", филиал «Менский сыр», ПАО «Дубнамолоко», ЧАО Пирятинский сырзавод».

Из 152 образцов полностью исследовано 139 образцов. По результатам лабораторных исследований все 139 партий (образцов) сыра соответствуют требованиям Федерального закона № 88-ФЗ от 12.06.2008 г. «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».

Как сообщал УНИАН, 27 декабря прошлого года глава Роспотребнадзор Геннадий Онищенко заявил, что Россия не имеет претензий к качеству украинских сыров, которые поставляются на рынок Российской Федерации.

В начале прошлого года года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров ряда украинских предприятий на территорию России, заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

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