В скандал с обнаружением конины в пищевой продукции оказались вовлечены два крупнейших игрока отрасли - корпорация Nestlé и удерживающий первенство по объемам продаж производитель говядины - компания JBS, передает Газета.RU со ссылкой на Financial Times.

Nestlé в понедельник изъяла из магазинов в Италии и Испании равиоли и тортеллини с говядиной своего производства и приостановила поставки всех обработанных продуктов, содержащих мясо от немецкого поставщика H.J. Schypke, в продукции которого в ходе исследований были выявлены следы лошадиной ДНК с долей свыше 1%. Известно, что из магазинов также будет изъята лазанья французского производства. Nestlé уже проинформировала власти о принятых мерах. Примечательно, что буквально на прошлой неделе компания заявляла, что продукция под ее этикетками не затронута скандалом с кониной.

H.J. Schypke была субподрядчиком JBS Toledo - базирующегося в Бразилии подразделения JBS, которое утверждает на своем сайте, что занимается «поставкой готовых блюд из обработанного мяса только самого высокого качества без каких-либо уступок» и что «от отбора животных до окончательной упаковки каждый аспект производственного процесса отвечает самым взыскательным требованиям». Эта компания в понедельник вечером дистанцировалась от набирающего обороты скандала, заявив, что с ее заводов не могла поступать испорченная продукция и что H.J. Schypke - «это ни в коей мере не часть группы JBS».

Скандал с обнаружением конины в продуктах, помеченных как говядина, начался в январе в Ирландии и молниеносно распространился по всей Европе, вызвав изъятия продукции и правительственные расследования в Великобритании, Франции, Германии и ряде других стран. На прошлой неделе Россельхознадзор заявил, что "не исключено, что такие продукты могут попасть на территорию России".

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