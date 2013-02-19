В Херсонской области из-за нарушений остановили Каланчакский хлебокомбинат

Государственная экологическая инспекция в Херсонской области остановила работу Каланчакского комбината хлебопродуктов за многочисленные нарушения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе контролирующего ведомства, инспекторы Госэкоинспекции вынесли сразу четыре решения по приостановке промдеятельности ПАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

При проведении внеплановой проверки установлено, что комбинат не выполнил условия, ранее предоставленного Госэкоинспекцией предписания. Предприятие, не имея специального разрешения на пользование недрами, использовало для производственных нужд воду из двух артезианских скважин.

Кроме того, госинспекторы обнаружили, что комбинат осуществлял выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками при отсутствии соответствующего разрешения.

Своими действиями предприятие нарушило требования Кодекса Украины "О недрах" и Закона Украины "Об охране атмосферного воздуха".

Сейчас расчеты убытков, причиненных комбинатом окружающей среде, находятся в процессе обработки.

По результатам проверки ответственные лица комбината привлечены к административной ответственности, а предприятию вынесены временные решения на приостановке эксплуатации двух артезианских скважин, печи марки "РОТОР-АГРО" и котла "Колви".

Справка УНИАН. Каланчакский комбинат хлебопродуктов специализируется на производстве крупы, муки и хлеба. Оказывает услуги по хранению и переработке сельхозпродукции. Основными клиентами являются пивоваренная компания "Оболонь", кондитерская компания «АВК», производитель бакалеи "Родной продукт".

Российская Федеральная Антимонопольная Служба в январе этого года разрешила россиянину Валерию Юревичу (основной владелец макаронной компании "Макфа" и отец челябинского губернатора) приобрести 76,3% акций Каланчакского комбината хлебопродуктов.