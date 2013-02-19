Украине придется пересевать 3-5% озимых – Минагропрод

Украинским аграриям в 2013 году придется пересеять 3-5% озимых зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Александр Демидов.

«Мы планируем пересев 3-5% (озимых зерновых – УНИАН)», – сказал он.

По словам А.Демидова, в 2012 году Украина пересевала озимые на территории 1,5 млн га.

При этом директор департамента земледелия отметил, что сложившиеся погодные условия являются преимущественно благоприятными для будущего урожая озимых культур, и хотя снежный покров присутствует не во всех областях, уровня влажности достаточно для формирования урожая озимых.

Как сообщал УНИАН, всходы озимых к 14 февраля текущего года получены на 97,7% площадей, при этом в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 91,4% всходов.

Справка УНИАН. Площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составляют 9,2 млн га, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году. При этом площади посевов озимых зерновых культур в Украине сократились на 3,5%, до 8,107 млн га, а площади посевов под озимый рапс составили 1,03 млн га, что на 7,2% больше прошлогоднего.

Валовой урожай зерновых культур в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом на 18,6% - до 46,17 млн тонн.

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