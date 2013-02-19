Производство молока в январе незначительно снизилось

Производство жидкого молока в январе текущего года сократилось по сравнению январем 2012 года на 1,1% до 66,1 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, объем производства молока в прошлом месяце уменьшился по сравнению с декабрем 2012 года на 0,8%.

Производство сливочного масла за указанный период выросло до 5 тыс. тонн, что на 19% больше, чем в январе 2012 года, но на 11,8% меньше результатов декабря прошлого года. Объем производства спредов и жировых смесей в январе 2013 года увеличился на 1,5% в сравнении с первым месяцем 2012 года и сократился на 28,3% к декабрю 2012 года (3,8 тыс. тонн).

В прошлом месяце украинские производители поставили на рынки 6,9 тыс. тонн свежего неферментированного сыра (в т.ч. сырной сыворотки и кисломолочного творога), что на 15,6% превышает объемы производства этого продукта в январе 2012 года и на 1% - в декабре 2012 года. Производство жирных сыров за указанный период сократилось по сравнению с первым месяцем прошлого года на 2,7%, но на 0,5% превысило показатели декабря 2012 года, составив 12 тыс. тонн.

Кроме того, в январе 2013 года до 40,6 тыс. тонн выросло производство йогуртов и других ферментированных или сквашенных молока и сливок, что на 12,3% больше, чем в январе 2012 года и на 10,7% превышает результаты декабря 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, производство обработанного молока в Украине в 2012 году выросло по сравнению с объемами производства в 2011 году на 6% - до 909 тыс. тонн, а производство кисломолочных продуктов в прошлом году в стране выросло к 2011 году на 3,6% - до 486 тыс. тонн.

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