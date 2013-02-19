«Агромарс Украина» объясняет возврат партии мяса из РФ нарушением стандартов упаковки
Один из крупнейших производителей курятины «Агромарс Украина», представленный на украинском рынке торговой маркой «Гавриловские курчата», объясняет возврат 40 тонн экспортированной мясопродукции из России нарушением упаковки, сообщила пресс-служба компании.
Накануне Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) не пропустила для реализации на рынке России партию мясной продукции компании. По данным Россельхознадзора, в мясе было обнаружено значительное превышение допустимой нормы микроорганизмов, что свидетельствует о нарушении санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции. Партия была возвращена производителю.
Однако «Агромарс Украина» утверждает, что, согласно экспертной оценке, никаких нарушений, связанных с превышением допустимой нормы микроорганизмов в возвращенной партии обнаружено не было.
«На вторичной упаковке (картонные коробки) маркировочная этикетка наклеена таким образом, что вскрытие упаковки возможно без нарушения целостности маркировочной этикетки», - цитирует пресс-релиз акт о возвращении груза.
Справка УНИАН. ООО "Комплекс Агромарс" – вертикально интегрированный аграрный холдинг с замкнутым циклом производства: от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы и до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.
Главная производственная площадка предприятия находится в с. Гавриловка (Вышгородский р-н Киевской обл.)
Структура "Комплекса Агромарс" также включает: Броварской филиал, Кагарлыкский филиал, Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод, Киевский комбикормовый завод, Кагарлыкский элеватор, "Курганский бройлер".
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