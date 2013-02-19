МФК может предоставить группе Axzon до 54 млн евро на развитие агробизнеса в Украине

Международная финансовая корпорация (МФК) рассматривает возможность предоставления до 54 млн евро группе Axzon, которая занимается свиноводством и переработкой мяса в Польше и Украине, для развития бизнеса в Украине, сообщается на сайте МФК.

Согласно сообщению, финансирование может быть предоставлено как в виде инвестиции в акционерный капитал, так и в форме кредита.

Рассмотрение данного проекта советом директоров планируется 31 марта.

Также в сообщении указывается, что спонсором проекта выступает датская холдинговая компания Polen Invest A/S, владеющая 99,76% Axzon, которой, в свою очередь, владеют 90 датских свиноводов и их семей.

По информации МФК, общая стоимость проекта оценивается в 133 млн евро. При этом ожидается, что кроме средств МФК финансирование проекта будет осуществляться за счет других кредитов и внутренних денежных ресурсов.

В сообщении указывается, что на сегодня Axzon имеет более чем 30 свиноферм в северо-западной Польше и около 10 в Ивано-Франковской области, а также предприятия по переработке мяса в Польше и Дании. Помимо этого группа использует 8 биогазовых установок в Польше и одну в Украине, а также обрабатывает 10 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Украине и 13 тыс. га в Польше.

ООО «Даноша» является компанией со 100% датским капиталом и сестринской компанией сельскохозяйственного предприятия Poldanor S.A. (Польша) (входит в группу Axzon).

Компания «Даноша» работает с 2004 года в Калушском и Галичском районах Ивано-Франковской области.