Производство мяса птицы в январе выросло на 4,7%

Производство свежего или охлажденного мяса домашней птицы в январе 2013 года увеличилось до 56,5 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем в январе 2012 года, но на 2% уступает результатам декабря прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, производство мороженого мяса домашней птицы в Украине в январе 2013 года выросло по сравнению с первым месяцем 2012 года на 63,5% и составило 7,9 тыс. тонн. При этом объем производства этого продукта в прошлом месяце уменьшился по сравнению с декабрем 2012 года на 2,1%.

Объем производства свежей или охлажденной говядины и телятины за указанный период вырос на 1% против января 2012 года, но сократился на 17,8 в сравнении с декабрем 2012 года, составив 3,8 тыс. тонн. Производство замороженной говядины и телятины в январе 2013 года составило 0,9 тыс. тонн, что 6,5% меньше, чем в январе 2012 года и на 10,5% уступает объемам производства в декабре прошлого года.

Кроме того, в прошлом месяце производство свинины свежей или охлажденной сократилось на 3,1% против января 2012 года и на 19,6% - против декабря 2012 года, составив 13,6 тыс. тонн. Объем производства замороженной свинины в январе текущего года составило 0,9 тыс. тонн, что на 8,4% больше, чем в январе 2012 года и на 29,7% превышает объемы производства в декабре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% – до 3,136 млн тонн (в живом весе).

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