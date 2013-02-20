«Баштанный сырзавод» за год получил 11,8 млн грн прибыли

«Баштанный сырзавод» (Николаевская область) в 2012 году получил чистую прибыль в размере 11,8 млн грн, тогда как 2011 год предприятие закончило с чистым убытком в 9,9 млн грн, сообщила компания.

Согласно сообщению, нераспределенная прибыль компании в прошлом году выросла до 117,1 млн грн с 96,5 млн грн в 2011 году. Суммарная дебиторская задолженность «Баштанного сырзавода» в 2012 году сократилась на 5% и составила 97,5 млн грн.

При этом общая сумма активов компании сократилась до 231,31 млн грн в 2012 году с 231,34 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. «Баштанный сырзавод» на украинском рынке представлен торговой маркой «Славия».

Предприятие входит в группу компаний «Молочный альянс», который объединяет предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входит 9 производственных предприятий молочной отрасли: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, Филиал ПАО «Яготинский маслозавод» «Яготинское для детей», Варвамаслосырзавод и компании «Эталонмолпродукт» и Торговый Дом «Эталон», которые обеспечивают продажу продукции предприятий холдинга в Украине и за рубежом. Продукция предприятий холдинга выпускается под брендами «Пирятинъ», «Славия», «Яготинское», «Яготинское для детей».