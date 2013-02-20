Присяжнюк: экспорт зерна в феврале составит 1,6-1,7 млн тонн

Внешние поставки зерна из Украины за февраль 2013 г. составят 1,6-1,7 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Надеюсь, что будет 1,6-1,7 млн тонн по месяцу (экспорт зерна в феврале – УНИАН)", - сказал Н.Присяжнюк.

По словам министра, важно, чтобы объемы экспорта зерновых из страны не уменьшались.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт зерновых из Украины с начала маркетингового года – с июня 2012 г. - по состоянию на 12 февраля составил 16,9 млн тонн.

Минагропрод прогнозирует объем экспорта зерновых в текущем маркетинговом году на уровне 23,4 млн тонн.

По данным министерства, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.