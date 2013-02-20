Литовцы построят в Украине комплекс по производству индюшатины за 20 млн евро

Литовская группа сельскохозяйственных компаний Arvi направит 20 млн евро на создание комплекса по производству индюшатины в Херсонской области, сообщил УНИАН директор представительства группы компаний Arvi в Украине Евгений Лавров.

По его словам, комплекс будет включать в себя фермы по выращиванию индюков, убойный цех, цех глубокой переработки и комбикормовый завод. Земельный участок под строительство комплекса находится в Цюрупинском районе Херсонской области.

Е.Лавров не называет партнера по проекту в Украине, однако говорит, что он уже определен.

Справка УНИАН. Arvi - группа предприятий сектора сельского хозяйства и пищевой промышленности с литовским капиталом, действующая в области производства удобрений, кормов и сахара, переработки мяса, утилизации отходов животного происхождения и экспедирования грузов. Arvi объединяет 22 предприятия в Литве, Украине, Румынии, России, Хорватии и Латвии.