Roshen в прошлом году сократил прибыль на 66%

“Винницкая кондитерская фабрика Roshen”, которая входит в пятерку лидеров отечественного кондитерского производства, по итогам 2012 года сократила чистую прибыль до 67,7 млн грн с 196,3 млн грн в предыдущем году, сообщила компания в финансовом отчете.

Компания не сообщает о сумме выручки за 2012 год.

Согласно сообщению, стоимость активов фабрики по результатам 2012 года увеличилась на 69,2% и составила 2,2 млрд грн.

Текущие обязательства предприятия за 2012 год возросли в 2,5 раза до 1,4 млрд грн, а суммарная дебиторская задолженность компании сократилась с 85,3 млн грн до 32,4 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика "Рошен" (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием "Украинского промышленно-инвестиционного концерна" ("Укрпроминвест", Киев).