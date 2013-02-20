Миндоходов предлагает регистрировать оборудование для производства алкогольных и табачных изделий

Министерство доходов и сборов Украины разработало законопроект, которым предлагается ввести государственную регистрацию оборудования, используемого для производства подакцизных товаров - спирта, алкогольных напитков и табака.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Данные об имеющемся оборудовании на украинских предприятиях будут внесены в соответствующий Единый государственный реестр», - сообщила пресс-служба, уточнив при этом, что регистрация оборудования будет проводится бесплатно.

В Министерстве доходов и сборов считают, что госрегистрация оборудования для производства алкогольных и табачных изделий позволит эффективно контролировать оборот таких товаров и не допускать появления на рынке фальсификата.

«Это сделает невозможным и сокрытие информации об истинных объемах производства», - уточнила пресс-служба.

Одновременно Миндоходов предлагает предусмотреть штрафы за использование незарегистрированного оборудования в размере 150 тыс. грн.

Кроме того, министерство предлагает разрешить импорт сигаретных фильтров и сигаретной бумаги только компаниям, имеющим лицензию на выпуск табачных изделий.

За ввоз этих товаров в обход официальных производителей также предлагается штрафовать.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года Миндоходов раскритиковало возможность исключения акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности, объяснив свою позицию тем, что такой шаг приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Специалисты министерства также обратили внимание, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений.

Согласно госбюджету на 2013 год, объем поступлений от акцизного налога должен быть не менее 41,74 млрд грн.

В начале февраля Министерство доходов и сборов Украины предложило ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки. Миндоходов разработало проект соответствующего постановления Кабинета министров.