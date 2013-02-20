Кабмин утвердил объемы формирования государственного интервенционного фонда

Кабинет министров Украины утвердил объемы формирования государственного интервенционного фонда в 2013-2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 г. – август 2014 г.).

Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина в среду, сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Присяжнюк отметил, что пшеницы будет закуплено в фонд в объеме 1,851 млн т, ржи – 115 тыс. т, ячменя – 20 тыс. т, сахара-песка – 355,6 тыс. т, кукуруза – 40 тыс. т, гречки – 34,6 тыс. т, овса – 22,4 тыс. т, проса – 20 тыс.

т, гороха – 26,9 тыс. т, масла сливочного – 19 тыс. т и сухого молока – 6 тыс. т.

Как сообщал ранее УНИАН, Аграрный фонд в рамках проведения форвардных закупок заключил контракты с производителями зерна на поставку 900 тыс. тонн зерна урожая 2013 года в государственный интервенционный фонд,

Справка УНИАН. Государственный интервенционный фонд – это фонд, который формируется Аграрным фондом за счет финансовых интервенций, залоговых, форвардных и фьючерсных закупок и используется для осуществления товарных интервенций с целью обеспечения ценовой стабильности.