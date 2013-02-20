Поголовье птицы в Украине в 2013 году вырастет на 7% – Минагропрод

Поголовье птицы в Украине в 2013 году увеличится по сравнению с 2012 годом на 7% – до 228,8 млн голов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, до конца текущего года в сельхозпредприятих поголовье птицы увеличится на 9%, а в хозяйствах населения – на 4,6%.

Кроме того, пресс-служба отметила, что отрасль птицеводства демонстрирует наибольшую динамику среди других отраслей животноводства.

Как сообщал УНИАН, поголовье птицы в январе 2013 года выросло на 7,8% по сравнению с январем 2012 года - до 206,4 млн голов

В 2012 году поголовье птицы в Украине увеличилось на 6,5% против 2011 года и составило 213,9 млн голов.

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