«Верес» планирует в 2013 году увеличить производство на 13%

Крупнейший производитель плодоовощной консервации в Украине группа компаний «Верес» в 2013 году намерена увеличить объем производства на 13% по сравнению с 2012 годом, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в 2012 году «Верес» произвел 50 тыс. тонн плодоовощных консервов и соусов, что на 7% больше, чем в 2011 году.

Кроме того, в 2013 году группа компаний планирует вывести на рынок 10 новых продуктов, а также провести ребрендинг и освоить новые типы упаковок.

Выручка «Вереса» в 2012 году составила 120 млн долл.

Справка УНИАН. В состав группы компаний «Верес» входят 12 предприятий, расположенных на территории Украины и России. Компания контролирует 9 тыс. га земли. Ассортиментный ряд включает более 100 наименований, а продукция экспортируется в 20 стран мира.

Группа компаний «Верес» входит в состав «Смарт-холдинга».