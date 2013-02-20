«Полтавакондитер» в 2012 году сократила чистую прибыль на 29%

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий компания «Полтавакондитер», представленная на украинском рынке торговой маркой «Доминик», в 2012 году сократила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 29% до 8,4 млн грн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, нераспределенная прибыль предприятия в прошлом году увеличилась до 150 млн грн с 142,7 млн грн в 2011 году. Суммарная дебиторская задолженность компании в 2012 году составила 100,6 млн грн против 101,3 млн грн в 2011 году.

Активы предприятия за указанный период сократились по сравнению с 2011 годом на 1,9% до 242,5 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2011 году «Полтавакондитер» увеличила чистую прибыль в 2,3 раза против 2010 года до 11,932 млн. грн.

Справка УНИАН. "Полтавакондитер" – одна из самых больших фабрик в кондитерской отрасли Украины. АО "Полтавакондитер" производит более 250 наименований кондитерских изделий – шоколадные конфеты, печенье, вафли, карамель, зефир, халву, шоколад.