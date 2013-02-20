Кабмин провел кадровые изменения в «Украгролизинге»
Кабинет министров Украины назначил Виталия Равлюка первым заместителем, а Жанну Ориничеву заместителем председателя правления Национальной акционерной компании “Украгролизинг”.
Соответствующие распоряжения №83 и №84 от 20 февраля размещены на сайте правительства.
Также распоряжением №82 В.Равлюк уволен с должности заместителя председателя правления НАК “Украгролизинг”.
Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе государственного лизингового фонда в 1999 г., и подчинена Кабмину.
Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.
В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.
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