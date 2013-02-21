«Милкиленд» приобрел завод по производству сыров в России

Группа компаний «Милкиленд», имеющая активы в Украине, России и Польше, приобрела контроль над российским заводом по производству сыров «Сыродел» (Курская обл.), говорится в сообщении пресс-центра группы «Милкиленд».

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, сумма сделки составила 2,1 млн евро. Также сообщается, что компания профинансировала сделку, заключенную 15 февраля 2013 года, за счет собственных операционных средств.

По информации покупателя, «Сыродел» в настоящее время использует лишь около 10% имеющихся мощностей, общая возможность производства которых составляет около 3,5 тыс. тонн сыра в год.

Также сообщается, что в 2013 году «Милкиленд» планирует увеличить загрузку приобретенного российского актива примерно до 60%, сфокусировавшись на производстве сыров и цельномолочной продукции.

В 2014-15 годах новый собственник намерен провести модернизацию завода, в частности, установить новые упаковочные линии и увеличить производственной мощности.

«Милкиленд» планирует задействовать «Сыродел» для производства и реализации твердых и мягких сыров на российском рынке, а также поставок масла, сливок и других молочных продуктов для основного актива «Милкиленд» в России – Останкинского молочного комбината (Москва).

По словам главного исполнительного директора «Милкиленд» Анатолия Юркевича, которого цитирует пресс-релиз, контроль над российским заводом будет вестись из украинского офиса компании.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» (место регистрации – Голландия) – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках России и Украины. Группа экспортирует молочную продукцию более чем в 30 стран мира.

В Украине группе принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются по всей стране под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В России «Милкиленд» производит молочные продукты под торговой маркой «Останкинская» на московском ОАО «Останкинский молочный комбинат».

В 2010 году Milkiland N.V. в рамках IPO продала на Варшавской бирже 22% акций за 80 млн долл. C декабря 2010 года акции находятся в листинге этой биржи.