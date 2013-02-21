Американская сеть фаст-фуда Texas Chicken до апреля откроет два первых ресторана в Киеве

Крупная американская сеть заведений быстрого обслуживания Texas Chicken в первом квартале 2013 года откроет в Киеве два первых ресторана в Украине.

Об этом говорится в обзоре коммерческой недвижимости консалтинговой компании DTZ, переданном УНИАН.

По данным компании, международная сеть американского происхождения Texas Chicken (Church’s Chicken) начала работу на украинском рынке, и первые заведения питания сети будут открыты в ТРЦ Dream Town и ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

Как указывается на сайте сети, правом продавать франшизу в России, Украине и Беларуси владеет российская компания European Active Corporation (ЕАС).

Справка УНИАН. Сеть ресторанов быстрого обслуживания Church’s Chicken основана в 1952 году в Техасе (г. Сан-Антонио), является второй по величине сетью ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся на блюдах из мяса курицы.

Компания Church’s представлена сотней франчайзинговых компаний в различных странах и представительствами в 17 международных территориях, которые работают под торговыми марками Church’s Chicken и Texas Chicken.

На сегодня более 1700 ресторанов Church’s Chicken и «Техас Чикен» работают по всему миру.