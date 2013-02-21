Госзембанк не сможет начать эффективную работу в ближайшие годы – эксперт

Государственный земельный банк, решение о создании которого было принято правительством в июле прошлого года, не сможет начать эффективную работу в ближайшие годы из-за нехватки средств в бюджете, считает главный юридический советник по земельным вопросам проекта "АгроИнвест" USAID (Агентство США по международному развитию) Павел Кулинич.

«Денег в государстве в ближайшие годы для кредитования тех, кто хочет получить земли сельскохозяйственного назначения нет, из бюджета они выделены не будут, других источников нет, поэтому очевидно, что на ближайшие несколько лет создание Государственного земельного банка заморожено, а может эта идея и будет похоронена», - сказал он на IV Международной конференции «Коммерческое плодоовощеводство в Украине».

Кроме отсутствия средств, необходимых для функционирования земельного банка, его работа будет ограниченной из-за невозможности осуществлять операции с землей, отметил П.Кулинич.

«В уставе (Государственного земельного банка – УНИАН) право осуществлять операции с землей не предусмотрено. Банк создается как структура с односторонним движением. Он может накапливать земли, но не может отдавать их, распоряжаться путем передачи их в собственности. Фактически, это подрывает саму идею Государственного земельного банка», - пояснил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия анонсировало начало работы Государственного земельного банка уже в 2013 году. По данным ведомства, банк будет выдавать кредиты аграриям под 6-8% годовых под залог земли, что вдвое ниже текущих ставок коммерческих банков.

Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

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