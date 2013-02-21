Перечень продуктов с регулируемыми ценами хотят оптимизировать

Министерство экономического развития и торговли Украины планирует оптимизировать перечень продуктов, цена на которые регулируется государством, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По словам директора департамента реального сектора экономики Минэкономразвития Олег Пендзина, из сферы государственного ценового регулирования планируется исключить продовольственные товары премиум сегмента: произведенные по улучшенной технологии, с применением упаковочных материалов улучшенного качества (тара стеклянная, керамическая и т.д.). В частности, говядина, свинина без кости, мясо уток, гусей (за исключением курятины), яйца куриные отборной и высшей категории, сахар рафинад и сахар тростниковый неочищенный, масло подсолнечное в стеклянной таре.

О.Пендзин также отметил, что оптимизация не предусматривает сокращение перечня основных групп продовольствия, в рамках которых будет осуществляться контроль государства за ценообразованием.

«Хочу подчеркнуть, оптимизация перечня ни в коей мере не предусматривает сокращения основных групп продовольствия, в рамках которых будут регулироваться цены на одну или несколько товарных позиций. Как и сегодня, сохранится регулирование цен на продукты переработки зерна (мука и крупы), мясопродукты (мясо и колбасные изделия), молокопродукты (молоко, масло, сыр, сметана), яйца, сахар и масло. Если это озвучить в цифрах, то на сегодняшний день декларированию изменения цен подлежит 16 товарных позиций, а в предложенном списке - 17 позиций », - пояснил О.Пендзин.

В Минэкономразвития отмечают, что при оптимизации перечня товаров ориентировались на слой общества с низким уровнем доходов. «Поэтому из перечня были изъяты только продукты премиум категории. При этом новый перечень предусматривает, с одной стороны, уменьшение административного вмешательства в процесс ценообразования на продовольствие, а с другой - ориентацию на потребности населения с низким уровнем доходов», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, согласно Порядку декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары, утвержденному постановлением Кабмина № 1222 от 17 октября 2007 года «Об утверждении Порядка декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары», декларированию подлежат изменения оптово-отпускных цен на муку пшеничную высшего, первого и второго сортов, муку ржаную, говядину, свинину, мясо птицы (тушка), колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта, молоко коровье питьевое с содержанием жира до 2,5%, сыр кисломолочный с содержанием жира до 9%, сметану с содержанием жира до 20%, масло сливочное с содержанием жира до 72,5%, яйца куриные, сахар-песок, масло подсолнечное, в случае, когда оптово-отпускные цены увеличиваются на протяжении месяца более чем на 1%.