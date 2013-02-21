Эксперты рекомендуют украинским овощеводам пересмотреть структуру экспорта

Украинским овощеводам стоит пересмотреть структуру экспорта, переведя внимание с овощей «борщевого» набора (капуста, морковь, картофель, лук) на овощи, пользующиеся в Европе большим спросом (брокколи, руккола, спаржа и другие), так как это принесет им большую прибыль.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты на IV Международной конференции «Коммерческое плодоовощеводство в Украине 2013».

По словам начальника отдела закупок и внешнеэкономической деятельности Frozen Group Светланы Рябченко, убытки в отрасли овощеводства в Украине в 2011-2012 маркетинговом году (МГ, июнь 2011 г. – июль 2012 г.) составили 3 млрд грн. Поправить сложившуюся ситуацию можно, пересмотрев структуру производства, считает она.

«Фермерским хозяйствам стоит пересмотреть те культуры, которые они выращивают, и обратить внимание на культуры, которые востребованы в Европе, а не на «борщевой» набор», - сказала участникам конференции С.Рябченко.

Менеджер по закупкам отдела свежих овощей и фруктов сети «Метро Кеш энд Керри Украина» Валентина Гилко отметила, что овощи так называемого «европейского» набора не менее востребованы и в Украине, но из-за недостаточного объема предложения в стране, их приходится импортировать.

«В наших супермаркетах руккола является четвертым по популярности товаром среди зелени (после укропа, петрушки и зеленого лука)», - пояснила В.Гилко.

Выращивание «малоконкурентных» видов овощей в Украине является научно обоснованным, считает профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Зиновий Сыч. По его словам, выращивание брюссельской капусты, брокколи, сельдерея, ревеня, лука-порея, спаржи может принести украинским овощеводам существенную прибыль.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году собрала 23,25 млн тонн картофеля (на 4,1% меньше 2011 года), 10 млн тонн овощей (на 1,8% больше 2011 года). При этом экспорт овощей из Украины в прошлом году составил 138,5 млн долл., что на 4,2% больше, чем в 2011 году, а импорт вырос на 10,1% против 2011 года и составил 146,7 млн долл.