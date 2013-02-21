Ограничение Египтом закупок пшеницы не отразится на объемах украинского экспорта – эксперт

Ограничение Египтом, крупнейшим импортером зерновых, закупок пшеницы на мировом рынке не отразится на объеме украинского экспорта зерновых культур, сообщила УНИАН руководитель аналитического департамента консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник.

«Никак не отразится (ограничение импорта – УНИАН). Еще до декабря были вывезены все договоренные между трейдерами и правительством объемы. По пшенице мы вывезли практически все, что планировалось на этот год», - отметила эксперт.

Напомним, что накануне мировые информационные агентства сообщили, что Египет вынужден сократить объемы импорта пшеницы из-за сокращения валютных резервов страны.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт зерновых в текущем маркетинговом году составит 23,4 млн тонн.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в 2012 году Украина экспортировала в Египет товаров на сумму в 2,9 млрд долл., что на 117% больше, чем в 2011 году. Импорт египетских товаров в Украину в прошлом году вырос на 36,4% и составил 142,8 млн долл. Экспортные поставки в Египет из Украины в 2012 году составили 4,2% от общего объема украинского экспорта.

Египет, купивший в прошлом году 5,5 миллиона тонн зерна на 1,4 миллиарда долларов, является вторым по объему импортером украинского зерна после Евросоюза.