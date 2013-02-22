Аграрии обеспечены минудобрениями на 90%

Сельскохозяйственные предприятия Украины по состоянию на 21 февраля обеспечены минеральными удобрениями на 90% от заявленных потребностей, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, украинские аграрии уже приобрели 859 тыс. тонн удобрений, в то время как суммарная заявка по областям составляет 966,3 тыс. тонн.

По словам Министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, некоторые области уже полностью обеспечены минудобрениями.

«На сегодня такие области, как Запорожская, Полтавская, Тернопольская и Харьковская полностью обеспечены рассчитанными к потребности минеральными удобрениями», - цитирует пресс-релиз Н.Присяжнюка.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что к указанной дате сельхозпредприятия закупили 614 тыс. тонн азотных удобрений или 92% от заявленных потребностей.

Как ранее сообщал УНИАН, по предварительным данным, аграрии потратят на весенне-полевые работы 38-39 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в прошлом году. На покупку основных материально-технических ресурсов аграрии потратят порядка 29 млрд грн, что на 500 млн больше прошлогоднего. При этом объем собственных средств у аграриев составляет порядка 30,5 млрд грн (80% от потребности) – это на 0,5 млрд грн больше, чем в прошлом году.

В 2012 году, по данным Госстата, производство азотных удобрений в Украине сократилось к 2011 году на 0,2% до 2,934 млн тонн.