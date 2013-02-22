Янукович считает государственно-частное партнерство эффективным для агросектора

В Украине принят закон о государственно-частном партнерстве, который является эффективным инструментом в реализации программ развития экономики в целом и агросектора в частности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

По словам В.Януковича, государство может организовывать строительство больших овощехранилищ или реализовывать программу орошения земель в южных регионах Украины, однако это необходимо делать совместно с заинтересованными инвесторами. «Для этого принят закон о государственно-частном партнерстве, и это надо делать вместе. Государство должно создавать условия и мотивацию для работников и инвесторов», - сказал В.Янукович.

Он добавил, что украинцы заслуживают того, чтобы получать аграрную продукцию хорошего качества. «Чем больше продукции – тем выше конкуренция, что само по себе выгодно для конечного потребителя», - отметил глава государства.