Сокращение перечня продуктов с регулируемыми ценами позитивно для экономики – эксперт

Реализация предложения Министерства экономики и развития сократить перечень продукции, подлежащей государственному ценовому регулированию, позитивно скажется на экономике Украины, считают в Украинской аграрной ассоциации (УАА).

По мнению аналитика УАА Марьяна Заболоцкого, вывод из-под ценового регулирования говядины, бескостной свинины, мяса уток, гусей и других товаров, предусмотренных соответствующим проектом постановления Кабинета Министров, повысит рентабельность предприятий пищевой промышленности.

«Вывод из-под ценового регулирования некоторых товаров – это позитивный шаг, ведь украинские переработчики находятся в тяжелом положении. Рентабельность предприятий пищевой промышленности составляет около 4%. То есть, если предприятия заставляют снизить стоимость продукции на 1%, они теряют четверть своего заработка», - цитирует пресс-служба УАА слова аналитика.

В ассоциации отметили, что большинство продовольственных товаров на украинском рынке являются отечественного производства, поэтому от ценового регулирования, в первую очередь, страдает украинский производитель.

Как ранее сообщал УНИАН, Минэкономразвития подготовил проект постановления Кабинета Министров, согласно которому из сферы государственного ценового регулирования Минэкономразвития планирует исключить продовольственные товары премиум-сегмента: произведенные по улучшенной технологии, с применением упаковочных материалов улучшенного качества (тара стеклянная, керамическая и т.д.). В частности, говядина, свинина без кости, мясо уток, гусей (за исключением курятины), яйца куриные отборной и высшей категории, сахар-рафинад и сахар тростниковый неочищенный, масло подсолнечное в стеклянной таре.

Справка УНИАН. Объем продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в Украине в 2012 году составил 182,3 млрд грн.

Общий объем товарооборота розничной торговли в стране в 2012 году вырос к 2011 году на 15,9% − до 804,3 млрд грн.