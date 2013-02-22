В Крыму аграрии засеяли яровыми зерновыми 21,7 тыс. га

Сельхозпредприятия АР Крым по состоянию на 22 февраля засеяли ранними яровыми зерновыми 21,7 тыс. га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, из общего объема посевов яровых в Крыму на ячмень приходится 15,7 тыс. га, на овес – 1,4 тыс. га, на горох – 4,2 тыс. га. При этом в ведомстве отмечают, что к посеву ячменя приступили Херсонская (0,3 тыс. га) и Николаевская (0,2 тыс. га) области.

Что касается озимых, то к 22 февраля всходы получены на 8 млн га из засеянных 8,1 млн га. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится 91,5% всходов. В Минагропроде отметили, что перезимовка озимых проходит нормально, и посевы сохранили заложенный с осени высокий потенциал продуктивности.

Как ранее сообщал УНИАН, под урожай 2012 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры.

По мнению специалистов Укргидрометцентра и Минагропрода, при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 году может превысить прошлогодний показатель на 20-30%. Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.