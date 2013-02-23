Украина с июля экспортировала 17,3 млн тонн зерновых

Экспорт зерновых культур из Украины с начала маркетингового года (МГ, июль 2012 – июнь 2013) по состоянию на 21 февраля составил 17,3 млн тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года больше на 38%, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, к 21 февраля из Украины экспортировано 6,2 млн тонн пшеницы, что почти в 2 раза больше, чем к указанной дате 2012 года. При этом, экспорт продовольственной пшеницы с начала маркетингового года составил 5,2 млн тонн, тогда как за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 1,96 млн тонн. Экспорт фуражной пшеницы к указанной дате сократился до 887 тыс. тонн с 1,8 млн тонн на 21 февраля 2012 года. Что касается кукурузы, то к 21 февраля украинские аграрии экспортировали 8,9 млн тонн этой культуры, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

С начала маркетингового года экспорт масличных культур вырос до 2,2 млн тонн по сравнению с 1,6 млн тонн на 21 февраля 2012 года.

Объем экспорта зерновых культур в феврале 2012 года составил 1,1 млн тонн, масличных – 242,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк прогнозировал объем экспорта зерновых из Украины в феврале на уровне 1,6-1,7 млн тонн.

В целом, Минагропрод ожидает, что в экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит около 23 млн тонн.

По данным министерства, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.