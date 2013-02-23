Работники сектора государственной службы по борьбе с экономической преступностью Каменец-Подольского РО УМВД Украины в Хмельницкой области выявили подпольный цех по изготовлению алкоголя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в области, мужчина в собственном домохозяйстве производил водку, разбавляя спирт водой из колодца.

Свой товар с помощью медицинских средств он разливал в бутылки с дозаторами из-под настоящей водки известных украинских товарных марок.

Готовую «продукцию» подолянин распространял и сбывал в торговых точках Каменец-Подольского района и города по приемлемой цене.

У подозреваемого оперативники изъяли около 60 бутылок с водно-спиртовой смесью и 50 готовых к разливу алкоголя.

Сейчас начато уголовное производство за незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров, предусмотренное частью 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.

За такое правонарушение законом предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 2 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.