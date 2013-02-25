Украина в 2012 году нарастила поголовье свиней на 2%

В Украине по итогам 2012 года поголовье свиней увеличилось на 2%, или 142,6 тыс., - до 7,52 млн голов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

«В прошлом году нам удалось увеличить показатели. И в этом году мы прогнозируем, что поголовье свиней во всех категориях хозяйств вырастет еще на 2,2% - до 7,68 млн голов», - цитируются в сообщении слова министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка. В частности, согласно прогнозам министерства, в 2013 году поголовье свиней на сельхозпредприятиях увеличится на 2,4% - до 3,63 млн, в хозяйствах населения - на 2%, до 4,05 млн голов.

Минагропрод также сообщает, что работает над проектом, согласно которому фермерским хозяйствам будут предоставляться в лизинг ангары, что позволит хозяевам содержать 150-200 голов свиней и получать достойные доходы.

Как ранее сообщал УНИАН, ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» прогнозирует в этом году рост поголовья свиней в Украине на 11% по сравнению с 2012 годом - до 8,4 млн голов, при условии сокращения импорта свинины на 50%.

По итогам 2011 года поголовье свиней сократилось на 6,1% по сравнению с предыдущим годом - до 7,5 млн голов.