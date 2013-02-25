Global Spirits в 2012 году увеличил поставки водки в Россию на 61%

Крупнейший в Восточной Европе международный алкогольный холдинг Global Spirits в 2012 году увеличил объемы поставок водки в Российскую Федерацию на 61% по сравнению с 2011 годом - до 2,7 млн декалитров, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, всего в 2012 году в Россию из Украины было экспортировано 3,8 млн дал водки, что составляет 89,4% от общего объема этого напитка, ввезенного в РФ в прошлом году.

В компании также отметили, что второй по объему экспорта водки из Украины стала компания «Национальные алкогольные традиции», сократившая в 2012 году объемы поставок до 0,8 млн дал, что на 9,5% меньше, чем в 2011 году.

Компания Nemiroff в прошлом году экспортировала в Россию 0,11 млн дал водки, тогда как в 2011 году объем экспорта компании составил 0,4 млн дал.

Как сообщал УНИАН, Global Spirits намерен начать в 2013 году выпуск водки под новым брендом на территории США.

Справка УНИАН. В состав Global Spirits входят ЛВЗ «Хортиця» (Украина), ЛВЗ «Русский Север» (Россия), Одесский коньячный завод (Украина), «Крымский винный дом» (Украина), ТД «Мегаполис» и ТД «Хортица» (оба – Россия).

Портфель брендов холдинга состоит из 15 торговых марок.