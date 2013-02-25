«Альфа-Банк» предоставил агрохолдингу «Кернел» кредит на 170 млн долл.

Российский «Альфа-Банк» и его украинская «дочка» предоставили крупнейшему в Украине производителю подсолнечного масла «Кернел» синдицированный кредит на 170 млн долл., говорится в сообщении банка.

Согласно пресс-релизу, привлеченные средства планируется направить на финансирование текущей и инвестиционной деятельности холдинга.

Непосредственным заемщиком по кредиту, документы по которому были подписаны в декабре 2012 года, стала компания «Кернел-Трейд». Из общей суммы кредитной линии с лимитом в 170 млн долл. 100 млн долл. были предоставлены на пятилетний срок.

Кредитор не сообщает других подробностей по этому займу.

По словам директора управления по работе с крупными корпоративными клиентами агропромышленного сектора “Альфа-Банка” Владимира Савостьянова, новый кредит расширил сотрудничество с группой «Кернел», напомнив, что ранее в 2012 году банк работал с ее российским подразделением «Русские масла».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года «УкрСиббанк» предоставил компании «Кернел-Трейд» синдицированный кредит на 80 млн долл.

Справка УНИАН. Контролируемый бизнесменом Андреем Веревским агрохолдинг Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Компания, которая продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долл., после чего провела еще несколько допразмещений, на последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долл.

Холдинг производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна.

«Альфа-Банк» работает на рынке Украины с 2001 года. Банк входит в состав международного консорциума «Альфа-Групп».

«Альфа-Банк» (Украина) в 2012 году увеличил прибыль в 2 раза - до 36,25 млн грн по сравнению с показателем в 17,45 млн грн в 2011 году.

Активы банка за 2012 год составили 25,59 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,21 млрд грн. Собственный капитал на начало 2013 года составил 4,10 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты прогнозируют выход в 2013 г. на IPO 2-3 аграрных компаний Украины