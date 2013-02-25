Гидрометцентр прогнозирует пересев 9% озимых зерновых

Украинским аграриям в 2013 году придется пересевать 9% озимых зерновых культур, что значительно меньше, чем в 2012 году, сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

По ее словам, прогнозируемый объем пересева не превышает норму, тогда как в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий, в частности короткой весны, погибло 25% озимых.

«Зима прошла очень хорошая. Погодные условия были благоприятными. Даже в таких областях как Крым, где не было 40% всходов, вследствие глубокой оттепели нужно будет пересевать всего 10%», - сообщила Т.Адаменко.

Эксперт также отметила, что ледяная корка удерживается на территории Сумской, Черниговской, Харьковской областях, что негативно влияет на состояние озимых. При этом, по словам Т.Адаменко, идущее в Украину похолодание хоть и не будет продолжительным, но затянет период «залеживания» ледяной корки в указанных областях.

Как ранее сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозировал пересев озимых культур на уровне 3-5%.

По мнению специалистов Укргидрометцентра и Минагропрода, при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 году может превысить прошлогодний показатель на 20-30%. Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.