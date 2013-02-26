В Киеве состоятся сельскохозяйственные ярмарки
В Киеве 27 февраля, 1 и 2 марта состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на ярмарках будут реализовывать продукцию фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей Украины.
На ярмарках потребителям предложат разнообразные продукты питания: картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, рыбу и рыбопродукты, сахар, муку, крупы, масло, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.
В частности, приобрести различные продукты питания почти из всех регионов Украины киевляне смогут по таким адресам:
27 февраля (среда) в:
- Подольском районе на просп. Правды, 31-35;
- Святошинском районе на углу ул. Тулузы и бульв. Р. Роллана;
- Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А.
1 марта (пятница) в:
- Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;
- Деснянском районе на ул. Жукова (в пределах просп. Лесного и ул. Волкова);
- Днепровском районе на ул. Гродненской, 1-35-5;
- Оболонском районе на ул. Бережанской, 15;
- Печерском районе на углу улиц Л.Первомайского и И.Мечникова, бульв. Дружбы Народов, 8;
- Подольском районе на просп. Правды, 5-11;
- Святошинском районе на ул. Подлесной, 8;
- Соломенскомурайоне на ул. Козицкого;
- Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1
ул. И. Якира, 19, ул. В. Пика, углу ул. Щусева и Тираспольской.
2 марта (суббота) в:
- Голосеевском районе на ул. Паньковской, 18-20;
- Дарницком районе на ул. Ревуцкого;
- Деснянском районе на ул. М. Цветаевой (в пределах просп. Маяковского и ул. Закревского)
- Днепровском районе на ул. А. Бучмы, 1-7;
- Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43;
- Печерском районе на ул. Заднепровского (в пределах бульв. Леси Украинки и ул. Щорса);
- Подольском районе на просп. Московском (возле Куреневского парка);
- Святошинском районе на ул. Семашко, 21;
- Соломенском районе на ул. Космонавта Комарова, 28;
- Шевченковском районе на ул. Воровского, 1-17.