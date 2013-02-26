В Киеве состоятся сельскохозяйственные ярмарки

В Киеве 27 февраля, 1 и 2 марта состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на ярмарках будут реализовывать продукцию фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей Украины.

На ярмарках потребителям предложат разнообразные продукты питания: картофель, овощи, фрукты, мясо и мясные продукты, рыбу и рыбопродукты, сахар, муку, крупы, масло, мед, консервированные продукты и другие продовольственные товары от непосредственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по ценам на 10-15% ниже рыночных.

В частности, приобрести различные продукты питания почти из всех регионов Украины киевляне смогут по таким адресам:

27 февраля (среда) в:

- Подольском районе на просп. Правды, 31-35;

- Святошинском районе на углу ул. Тулузы и бульв. Р. Роллана;

- Шевченковском районе на ул. Трудовой, 7-А.

1 марта (пятница) в:

- Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;

- Деснянском районе на ул. Жукова (в пределах просп. Лесного и ул. Волкова);

- Днепровском районе на ул. Гродненской, 1-35-5;

- Оболонском районе на ул. Бережанской, 15;

- Печерском районе на углу улиц Л.Первомайского и И.Мечникова, бульв. Дружбы Народов, 8;

- Подольском районе на просп. Правды, 5-11;

- Святошинском районе на ул. Подлесной, 8;

- Соломенскомурайоне на ул. Козицкого;

- Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1

ул. И. Якира, 19, ул. В. Пика, углу ул. Щусева и Тираспольской.

2 марта (суббота) в:

- Голосеевском районе на ул. Паньковской, 18-20;

- Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

- Деснянском районе на ул. М. Цветаевой (в пределах просп. Маяковского и ул. Закревского)

- Днепровском районе на ул. А. Бучмы, 1-7;

- Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43;

- Печерском районе на ул. Заднепровского (в пределах бульв. Леси Украинки и ул. Щорса);

- Подольском районе на просп. Московском (возле Куреневского парка);

- Святошинском районе на ул. Семашко, 21;

- Соломенском районе на ул. Космонавта Комарова, 28;

- Шевченковском районе на ул. Воровского, 1-17.