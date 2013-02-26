Госзембанк получил из бюджета 120 млн грн на формирование уставного капитала

Государственный земельный банк, решение о создании которого было принято правительством в июле 2012 года, получил из госбюджета 120 млн грн на формирование уставного капитала, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, также подготовлен пакет документов для «Укрэксимбанка» по регистрации и обслуживанию ценных бумаг земельного банка.

В ведомстве отмечают, что Госзембанк начнет выдавать аграриям кредиты под 10-12% годовых уже в 2013 году. Кроме того, финансовая структура будет выполнять функцию специализированного предприятия по ипотечному кредитованию под залог земли.

Как ранее сообщал УНИАН, ссылаясь на слова главного юридического советника по земельным вопросам проекта "АгроИнвест" USAID (Агентство США по международному развитию) Павла Кулинича, Государственный земельный банк не сможет начать эффективную работу в ближайшие годы из-за нехватки средств в бюджете.

Справка УНИАН. 2 июля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.