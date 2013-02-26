Ранними яровыми в Украине уже засеяно 34 тыс. га

Ранними яровыми культурами к 25 февраля в Украине засеяно около 34 тыс. га, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, к указанной дате аграрии АР Крым посеяли ранние яровые на 30 тыс. га, а в Николаевской и Херсонской областях, в которых посевная кампания началась на прошлой неделе, уже засеяно 4 тыс. га.

При этом в министерстве отмечают, что в 2013 году весенне-полевые работы в стране начались на месяц раньше, чем в прошлом году.

«Теплая и влажная погода уже дала возможность аграриям южных регионов фактически на месяц раньше, чем в прошлом году, приступить к посевной», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Как сообщал УНИАН, под урожай 2013 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры.

По мнению специалистов Укргидрометцентра и Минагропрода, при отсутствии сложных погодных явлений объем урожая в Украине в 2013 году может превысить прошлогодний показатель на 20-30%. Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.