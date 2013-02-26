Минимальная стоимость 0,5 л водки в марте вырастет до 30,1 грн

Минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 л с 1 марта вырастет на 5,6% до 30,1 грн, сообщила ассоциация «Укрводка».

Согласно сообщению, причиной подорожания станет правительственное постановление №1017 от 07 ноября 2012 года, согласно которому с 1 марта 2013 года минимальная розничная цена на водку и ликероводочные изделия вырастет до 150,5 с 142,5 грн за литр 100%-го спирта. Минимальная оптовая отпускная цена повысится до 101,6 грн за литр против 96,2 грн за литр 100%-го спирта.

Минимальная стоимость крепких (сброженных) алкогольных напитков также повысится. При этом цена на коньяки и вина после 1 марта останется неизменной.

В ассоциации также отметили, что законодательством предусмотрен штраф в размере не менее 5 тыс. грн за торговлю алкогольными напитками по ценам, ниже минимально установленных.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Украины в ноябре приняло решение увеличить минимальную розничную цену на водку до конца февраля 2013 года на 9,2% до 28,5 грн за 0,5 л, и с 1 марта 2013 г. - до 30,1 грн за 0,5 л.

Правительство возобновило действие минимальных цен на алкоголь в 2008 году. Последний раз они были пересмотрены в августе 2011 года.

Справка УНИАН. По данным Госстата, объем производства водки и других крепких спиртных напитков в Украине в 2012 году составил 33,8 млн декалитров, что на 3,2% меньше, чем в 2011 году.