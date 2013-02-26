Управления Госземагентства получили полномочия распоряжаться государственными землями

Территориальные управления Государственного агентства земельных ресурсов получили полномочия передавать земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в собственность или пользование (в том числе с изменением их целевого назначения) физическим и юридическим лицам.

Соответствующий приказ Министерства аграрной политики и продовольствия №40 от 25 января 2013 года зарегистрирован в Министерстве юстиции, говорится на сайте ведомства.

Согласно приказу, главные управления Госземагентства в областях, Киеве и Севастополе наделены полномочиями передавать земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в собственность или в пользование для всех нужд в пределах области.

Госземагентство также разработало пошаговые блок-схемы с описаниями порядка передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в собственность или пользование и порядки обновления ранее заключенных договоров аренды (внесение изменений в них) земельных участков.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2013 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размежевания земель государственной и коммунальной собственности».

Согласно закону, центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов в области земельных отношений и его территориальные органы передают земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в собственность или в пользование для всех нужд.

При этом за Кабинетом министров остались полномочия передавать земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности в уставный капитал Государственного земельного банка.

До этого времени землями государственной собственности, в том числе и участками сельскохозяйственного назначения, распоряжались районные и областные государственные администрации, Кабинет министров Украины.