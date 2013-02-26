Два хлебозавода в Днепропетровске повысили на 5-8% цену на "несоциальный" хлеб

В Днепропетровске два крупных хлебозавода (№ 8 и № 9) с 23 февраля повысили отпускную цену на хлеб всех сортов, кроме социальных, на 5-8% (на 20 копеек за буханку).

Как передает корреспондент УНИАН, директор департамента потребительского рынка и сферы услуг Днепропетровского горсовета Петр Терехов подтвердил агентству факт «коррекции» стоимости хлеба.

По его словам, хлебозаводы № 8 и № 9 повысили отпускные цены вынужденно, из-за подорожания муки, энергоносителей, транспортных расходов и отсутствия оборотных средств.

По его словам, стоимость 7 сортов социального хлеба остается на уровне 2011 года и составляет от 2 грн 14 коп. до 3 грн 52 коп.

П. Терехов отметил, что хлеб в Днепропетровске подорожал впервые с июля 2011 года.

Справка УНИАН. В Днепропетровске работают 5 крупных хлебозаводов и свыше 20 мини-пекарен, которые ежесуточно вырабатывают более 200 тонн хлеба. Сегмент хлебозаводов № 8 и № 9 в общем производстве составляет около 50%.