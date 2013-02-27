ЕЭК предупреждает: временная отмена пошлины на импорт зерна в ТС может ударить по рынку

Временная отмена пошлины на импорт зерна в Таможенный союз (ТС), возможность которой обсуждается сейчас в РФ, может повредить рынку сельского хозяйства в сезоне 2013-2014 годов, заявил журналистам министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

Накануне министр сельского хозяйства России Николай Федоров сообщил, что пошлина на импорт зерна в Таможенный союз и, в частности, в РФ, может быть отменена не до 1 июля, а до 1 августа 2013 года. По словам Федорова, предложение о временной отмене пошлины, которая в настоящее время составляет 5%, находится на проработке в Минэкономразвития. После того, как российская сторона определится с решением, предложение будет направлено в Евразийскую экономическую комиссию, передает РИА "Новости".

"Совершенно точно ясно, что оно (обнуление пошлины - ред.) может существенным образом повредить сезону 2013-2014 года, поскольку дестабилизирует рынок и существенно осложнит вопросы финансирования весенних полевых работ, также как и уборочных работ для сельхозпроизводителей", - сказал Слепнев.

Министр комиссии сообщил, что у ЕЭК пока нет обращения российской стороны по отмене пошлины на зерно. "Я знаю, что сам подход будет обсуждаться в российском правительстве. Я надеюсь, что российское правительство подробно рассмотрит все "за" и "против" такого шага, потому что такое предложение абсолютно не очевидно", - сказал он.

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