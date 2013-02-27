В ЮАР в сосисках и бургерах обнаружены ослиное, буйволиное и козье мясо

Южноафриканские ученые провели исследование на фоне скандала с обнаружением конины в гамбургерах и обнаружили ослиное, буйволиное и козье мясо, продаваемое под видом говядины в сосисках и бургерах, сообщает ВВС.

Исследование, опубликованное местным Stellenbosch University, выявило, что 99 из 139 образцов продуктов содержали мясо и ингредиенты, не указанные в составе на этикетке. В частности, было установлено, что в 28% продукции не указана соя, в 37% — свинина, в 23% — курица. Такие ингредиенты в основном были обнаружены в сосисках, гамбургерах и мясных деликатесах.

«Исследование показало, что что-нибудь из сои, ослов, коз и буйволов можно было встретить почти в 68% из 139 продуктов, таких как рубленое мясо, котлеты для гамбургеров, мясные деликатесы, колбасные изделия и сушеное мясо, которые были проверены», — говорится в исследовании. Там же добавляется, что ни один из ингредиентов не был указан в составе продукции.

«Наше исследование подтверждает, что неправильная маркировка обработанного мяса является обычным делом в Южной Африке и не только нарушает правила маркировки продуктов питания, но и создает экономические, религиозные, этические и медицинские последствия», — говорит один из исследователей Лоуренс Хоффман.

Проверяемая продукция была взята из супермаркетов и магазинов.

Поводом для проведения исследования стал разгоревшийся в Европе скандал с обнаружением конины в продуктах, помеченных как говядина. Из Ирландии скандал молниеносно распространился по всей Европе, вызвав изъятия продукции и правительственные расследования в Великобритании, Франции, Германии и ряде других стран. Позже Россельхознадзор заявил, что «не исключено, что такие продукты могут попасть на территорию России».

На прошлой неделе конина была обнаружена в продукции Nestlé и крупнейшего производителя говядины JBS. Кроме того, стало известно, что лошадиную ДНК нашли и во фрикадельках, производимых в Швеции для IKEA Group.